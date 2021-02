Confindustria Vda, montagna abbandonata a destino segnato

"La situazione è grave sia dal punto di vista economico che politico. Se da un lato le conseguenze saranno nefaste per l'intero settore produttivo, dall'altro emerge una volontà da parte del governo centrale di abbandonare la montagna e tutti i suoi abitanti ad un destino ormai segnato". Lo dichiara il presidente di Confindustria Valle d'Aosta, Giancarlo Giachino, in merito alla decisione di posticipare almeno fino al 6 marzo l'apertura degli impianti da sci a causa dell'emergenza Covid. "Gli imprenditori valdostani sono donne e uomini tenaci, caparbi, abituati a rimboccarsi le maniche e sono sicuro che non si lasceranno abbattere. Per quanto il vento freddo urli e soffi forte, una montagna non potrà mai inchinarsi ad esso" conclude Giachino.