Covid: assessore Vda, rinvio apertura sci è una beffa

"Il rinvio dell'apertura degli impianti da sci per la Valle d'Aosta è una beffa visti i dati sanitari attuali". Lo dichiara l'assessore regionale agli impianti di risalita, Luigi Bertschy, commentando il provvedimento del Ministro Speranza che fa slittare almeno al 5 marzo l'avvio della stagione dello sci.

"Il mondo della montagna - aggiunge - si aspettava un altro inizio da parte di questo nuovo governo. E' gravissimo, ancora una volta, l'utilizzo della decisione e dell'annuncio all'ultimo momento che mette in serie difficoltà le imprese e i lavoratori.

Chiederemo come Regioni un impegno immediato a sostegno delle aziende ormai sfinite e dei lavoratori ancora senza reddito".