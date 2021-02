Assessore Vda, Cts crea panico in mondo montagna

"Il Cts crea nuovamente il panico nel mondo della montagna. Basta. Il Governo Draghi rimetta ordine alla comunicazione del Cts per evitare di continuare a far vivere imprese e cittadini nell'incertezza e nella paura".

Lo scrive su twitter l'assessore agli impianti a fune della Valle d'Aosta, Luigi Bertschy, in merito all'apertura della stagione dello sci sulle Alpi.