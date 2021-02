Lega: Boldi, conoscenza personale nuovi ministri utile a Vda

Riguardo "alla scelta dei nostri ministri, dando per scontata la loro competenza, la loro statura politica e la loro profonda fede leghista, la conoscenza personale che abbiamo con loro non potrà che essere d'aiuto nel favorire i necessari contatti utili anche alla ripartenza della Valle d'Aosta, soprattutto pensando alla valenza dei ministeri loro assegnati. Buon lavoro Erika, Giancarlo e Massimo!". E' l'augurio del segretario della Lega Vallée d'Aoste, Marialice Boldi, ai tre ministri del Carroccio (Erika Stefani alla Disabilità, Giancarlo Giorgetti allo Sviluppo economico, Massimo Garavaglia al Turismo) scelti nel nuovo governo Draghi.

"In un momento davvero drammatico per l'Italia - scrive Boldi sul sito web del partito - sarebbe stato comodo chiamarsi 'fuori' ma avrebbe significato non avere il coraggio di assumersi la responsabilità di partecipare a quello che, si spera, sia un punto di ripartenza. Va tutto bene? Certamente no: avremmo preferito non rivedere Speranza e la Lamorgese ma, come dice Salvini, dall'interno si potrà certamente 'dar loro aiuto', cosa che non sarebbe stato possibile fare dal l'opposizione".