Covid: coprifuoco violato, sanzionati ambulante e 3 clienti

La polizia di Stato ha sanzionato la notte scorsa, per violazione del coprifuoco, il titolare di un'attività commerciale ambulante e tre clienti a cui stava somministrando alcolici. I fatti sono avvenuti nel parcheggio di località Sogno, a Saint-Christophe. Due avventori sono inoltre stati multati per lo stato di manifesta ubriachezza.

L'esercente è un uomo di 44 anni residente in Valle d'Aosta.

Per lui sono scattate anche la chiusura provvisoria dell'attività commerciale, la sanzione per il mancato utilizzo della mascherina e quella per imbrattamento del suolo pubblico prevista dal codice della strada. I poliziotti lo hanno poi denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.