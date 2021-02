Vaccini: Pregliasco, tutti con capacità protezione altissima

"Tutti i vaccini oggi disponibili hanno la stessa capacità di protezione altissima di evitare le forme pesanti, quelle di ospedalizzazione e di potenziale rischio di morte. Su Astrazeneca c'è stata un'informazione non corretta, come fosse un vaccino di serie B". Lo ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore dell'Istituto Galeazzi di Milano, intervenendo al convegno "Il vaccino, unica frontiera per superare il Covid?" promosso dal sindacato Savt.

"Il vaccino è la scommessa - ha aggiunto - che non ci porterà ad una risoluzione immediata del problema ma a una convivenza civile. La vaccinazione ha un'importanza strategica e determinante".