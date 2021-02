Covid: sequestro preventivo per due bar di Pont-Saint-Martin

A seguito dell'inosservanza delle Ordinanze del Presidente della Regione Valle d'Aosta a tutela della salute pubblica (chiusura per 30 giorni) rilevate negli ultimi giorni, i carabinieri hanno provveduto al sequestro preventivo - disposto dalla Procura - degli esercizi pubblici Bar Lys e Bar Bivio di Pont Saint Martin (AO). I provvedimenti traggono origine dalle plurime violazioni delle disposizioni volte al contenimento della diffusione del virus Covid-19



Le due titolari - Katia Bertero Verney del bar Lys e Francesca Katiuscia Pistono del bar Bivio - sono indagate dalla procura di Aosta con l'accusa di aver violato più volte una disposizione del Testo unico delle leggi sanitarie (l'articolo 260). I provvedimenti di sequestro preventivo in via d'urgenza sono tati emessi dal pm Francesco Pizzato, con richiesta di convalida al gip di Aosta. Sono motivati dal fatto che "la libera disponibilità" di ciascuno dei due bar può "aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati, in quanto" le titolari continuerebbero a "violare le prescrizioni date per ragioni di sanità pubblica dal prefetto e a esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande, con il concreto rischio di diffusione incontrollata del virus Covid-19".