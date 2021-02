Vaccini: Gimbe, 2,94% popolazione Vda ha completato ciclo

(ANSA) - AOSTA, 11 FEB - Il ciclo vaccinale anti-Covid è stato completato dal 2,94 per cento della popolazione valdostana, seconda in Italia dopo quella della provincia di Bolzano (3,58). La media nazionale è del 2,04 per cento per cento. La percentuale di dosi somministrate al personale non sanitario è del 25 per cento. I dati emergono dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe.

Nella regione alpina, per ciò che concerne la settimana tra il 3 e il 9 febbraio, risultano in peggioramento gli indicatori relativi all'incremento percentuale dei casi (0,8%) e alle persone testate per 100.000 abitanti (417). Rimangono sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica (8%) e in terapia intensiva (15%) occupati da pazienti Covid-19. (ANSA).