Oltre 128 mila chiamate a 112 in Valle d'Aosta nel 2020

Nel 2020 la centrale unica di risposta al numero 112 della Valle d'Aosta ha ricevuto 128 mila 32 chiamate, circa 45 mila 500 in più rispetto al 2019, con una media di 350 chiamate al giorno. I dati sono stati diffusi oggi in occasione della Giornata europea del 112.

Delle chiamate al 112, 66 mila 238 sono state inoltrate alla Centrale unica del soccorso.

Il 14,92 per cento era destinato ai Carabinieri, il 6,67 per cento alla Polizia, il 5,89 per cento ai Vigili del Fuoco e il 75,52 per cento ai sanitari del 118. Il più alto numero di chiamate si è registrato nel marzo 2020, con 15 mila 570 chiamate in concomitanza con l'inizio dell'emergenza sanitaria Covid-19.