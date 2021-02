Investito da fiamme a Saint-Marcel, ha ustioni sul 43% del corpo

Ha ustioni di secondo e terzo grado sul 43% del corpo, in particolare nella parte alta, il cinquantenne di Saint-Marcel trasportato in elicottero all'ospedale Cto di Torino a seguito di un principio di incendio verificatosi stamane nella sua abitazione. L'uomo, intubato, è ricoverato in prognosi riservata nel reparto Grandi ustionati.

In base a una prima ricostruzione, è stato investito dalle fiamme mentre stava accendendo una stufa o un caminetto. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. Dopo il trasporto all'ospedale Parini di Aosta, vista la gravità delle sue condizioni, è stato deciso il trasferimento in elicottero a Torino.