Covid: riapre funivia Skyway Monte Bianco

La funivia Skyway del Monte Bianco, che da Courmayeur trasporta sciatori e alpinisti ai 3.462 metri di Punta Hellbronner, riaprirà giovedì prossimo 11 febbraio. E' uno dei primi impianti funiviari delle Alpi italiane a tornare in attività dopo le restrizioni di questo inverno. Sarà anche in funzione il Bistrot Panoramic nella stazione di arrivo, il museo Hangar 2173, la mostra dedicata a Paul Helbronner ed la Terrazza solarium al Pavillon. Il biglietto dovrà essere acquistato on line entro la mezzanotte del giorno prima (www.montebianco.com).

Nel protocollo di sicurezza è anche previsto tra l'altro l'obbligo di mascherina chirurgica.

"La riapertura di Skyway - commenta Luigi Bertschy, vice presidente della Regione Valle d'Aosta e assessore con delega agli impianti a fune - è un importante segnale di ripartenza per la nostra regione. Oggi più che mai è necessario rivivere le bellezze della Valle d'Aosta, nel massimo rispetto dei protocolli di sicurezza, e Skyway ne è simbolicamente l'espressione più alta e evoluta".