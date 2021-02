Covid: Confcommercio chiede revisione ordinanza Lavevaz

L'associazione Fipe-Concommercio chiede la revisione dell'ultima ordinanza regionale valdostana per mantenere in orario serale le attività di ristorazione aperte fino alle 22, per gli esercizi convenzionati con alberghi e strutture ricettive in genere non dotate di tale servizio. La richiesta è contenuta in una lettera inviata oggi dall'Area legale dell'associazione nazionale, su sollecitazione della sezione valdostana. "Si tratta di una richiesta - spiega Graziano Dominidiato, presidente Fipe-Confcommercio VdA - che mira a dare un'opportunità agli operatori per poter affrontare questo momento di grande difficoltà causate dalle varie limitazioni per il mantenimento del distanziamento sociale".

Nella sostanza Fipe-Confcommercio propone che gli esercizi alberghieri che non hanno la possibilità di garantire il servizio ristorazione ai clienti possano stipulare convenzioni con i ristoranti i quali a loro volta possano garantire la ristorazione fino alle ore 22 ma limitatamente ai clienti in convenzione alberghiera.