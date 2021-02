Covid: con via libera sci riparte in Vda da 17/18 febbraio

Se arriverà il via libera del Governo alla riapertura degli impianti di risalita, la stagione dello sci alpino partirà in Valle d'Aosta il 17 o il 18 febbraio, non prima. E' quanto emerso durante una riunione tra i responsabili delle varie società che gestiscono gli impianti, il Governo valdostano e alcuni consiglieri regionali.

Troppe sono ancora le incertezze a livello centrale, a partire dalla stessa autorizzazione alla riapertura degli impianti fino agli spostamenti tra le regioni 'gialle'. La maggior parte dei comprensori ha già iniziato i lavori di sistemazione delle piste, che saranno completati - se ci sarà il via libera - all'inizio della prossima settimana. Si attendono anche decisioni in merito alla capienza dei vari comprensori per poter organizzare la vendita online degli skipass. Le varie stazioni hanno avviato delle simulazioni per essere pronte all'eventuale riapertura dello sci: tutte apriranno almeno una parte delle piste tutti i giorni ma su questo punto occorre attendere chiarimenti sul possibile arrivo di turisti da fuori regione.