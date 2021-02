Viabilità: Giunta approva progetto nuovo ponte di Chevril

La Giunta regionale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del rifacimento del ponte sulla strada regionale numero 47 di Cogne, in località Chevril di Aymavilles.

"A seguito della messa in sicurezza del ponte - è spiegato in una nota - nel secondo semestre 2019 è stata costruita una variante provvisoria con la creazione di un nuova struttura, realizzata in pannelli modulari, atta a garantire il transito, a senso unico alternato, lungo la vallata di Cogne. Il nuovo ponte della luce di 43 metri, costituito da due corsie e relative banchine, con spalle in cemento armato ed impalcato in acciaio zincato e verniciato, è realizzato tra l'altro con l'impiego di materiali innovativi volti a garantire una maggiore durabilità e consentirà di rimuovere la variante provvisoria e di ripristinare la viabilità a doppio senso di marcia".

Nel 2021 sarà completato l'iter progettuale e l'importo complessivo previsto dei lavori ammonta a 3 milioni e 750.000 euro. "I lavori si inseriscono nell'ambito degli interventi - commenta l'assessore alle opere pubbliche, Carlo Marzi - promossi dall'Amministrazione regionale per la manutenzione e il ripristino dei ponti e dei viadotti presenti lungo la rete viaria di competenza della regione".