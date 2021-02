Covid: trasporti Vda gratuiti fino ad aprile

Sarà prorogata almeno per tutto aprile la gratuità del trasporto pubblico locale in Valle d'Aosta, in relazione allo stato di emergenza sanitaria Covid.

E' quanto prevede un disegno di legge varato oggi dalla Giunta regionale che dovrà ora essere esaminato dal Consiglio Valle.

L'agevolazione tariffaria era stata introdotta la scorsa primavera, durante il primo lock down, fino allo scorso dicembre e successivamente prorogata fino a febbraio.