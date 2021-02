Covid: 8 nuovi casi positivi e un decesso in Valle d'Aosta

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati otto nuovi positivi al coronavirus in Valle d'Aosta.

C'è stato anche un decesso (il totale delle vittime è 408). E' quanto si legge nel bollettino Covid diffuso dalla Regione Valle d'Aosta sulla base dei dati dell'Usl. Gli attuali contagiati scendono a 168, undici in meno di ieri. I ricoverati sono 24, di cui tre in terapia intensiva.