COVID, il punto in Valle d'Aosta

Aumenta leggermente l'indice Rt puntuale in Valle d'Aosta. E' salito al valore di 0,85, rispetto allo 0,82 dei dati diffusi una settimana fa. La media nazionale è di 0,84. Nel frattempo, gli ultimi dati del contagio riferiscono di un nuovo decesso nella regione, che porta il numero complessivo dei morti per covid a 407 dall'inizio dell'epidemia.

Sono otto i nuovi positivi nelle ultime 24 ore e i guariti 16. I contagiati nella regione sono 179, 9 in meno di ieri. I ricoverati sono 25, di cui 3 in terapia intensiva.