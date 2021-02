Covid: da lunedì riaprono biblioteche regionali Vda

La biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta e le biblioteche comprensoriali regionali di Châtillon, Donnas, Morgex e Verrès riapriranno da lunedì. Ad Aosta sarà nuovamente possibile l'accesso senza prenotazione alle sezioni prestito adulti, ragazzi, consultazione e fondo valdostano, nelle quali sono disponibili postazioni di studio (dalle 9 alle 19, escluso lunedì mattina). Le altre sezioni rimangono ancora chiuse al pubblico.

L'accesso alle sezioni aperte sarà contingentato. Gli utenti devono presentarsi con mascherina indossata, sottoporsi alla misurazione della temperatura mediante termoscanner, igienizzarsi le mani e rispettare la distanza di sicurezza. Si potranno trattenere non più di tre ore consecutive.

Nelle biblioteche comprensoriali regionali di Châtillon, Donnas, Morgex e Verrès, oltre al servizio di prestito in sede, è nuovamente possibile accedere, in forma contingentata e senza prenotazione, alle postazioni di studio.