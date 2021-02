Scuola: consegnati 20 tablet a scuola San Francesco Aosta

Per agevolare la didattica a distanza sono stati consegnati all'Istituto San Francesco di Aosta 20 tablet nell'ambito dell'iniziativa promossa sul territorio nazionale da Autostrade per l'Italia. Nell'occasione il Presidente del Raccordo Autostradale della Valle d'Aosta Paolo Vietti e l'Amministratore delegato Vito Zappalà, hanno incontrato gli studenti.

Era presente anche l'Assessore regionale all'Istruzione, Luciano Caveri: "Fa piacere - ha commentato - che, a rafforzare l'azione pubblica di sostegno alla informatizzazione, ci siano anche operazioni di questo genere. La società digitale, per fortuna non solo per la didattica a distanza per contrastare la pandemia, è una realtà di cui la scuola deve tenere conto a beneficio di giovani immersi ormai in dimensioni diverse dalla didattica tradizionale"."E' per noi un onore - ha aggiunto Zappalà - essere qui per una iniziativa che consolida in noi la certezza di aver intrapreso la strada giusta, scegliendo di destinare questi device al mondo della scuola. La cooperazione volta a sostenere il percorso educativo delle giovani generazioni è elemento imprescindibile e, oggi più che mai, le nuove tecnologie sono strumenti d'inclusione che non possono mancare in un tale contesto. È questa l'essenza della nostra iniziativa".