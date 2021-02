Italia-Francia: Caveri, necessaria programmazione condivisa

"E' necessaria una programmazione strategica e territoriale integrata, coordinata e condivisa. La Strategia macroregionale Eusalp, a partire dall'iniziativa 'Smartvillages', e le sfide comuni della transizione ecologica, energetica, digitale e degli Obiettivi di sviluppo sostenibile rappresentano la cornice nella quale iscrivere e condividere queste medesime politiche e che il Programma dovrà più ampiamente specificare nelle proprie ambizioni". Lo ha dichiarato l'assessore agli Affari europei della Valle d'Aosta, Luciano Caveri, intervenendo alla riunione del Comitato di sorveglianza per proseguire il percorso politico di definizione del nuovo Programma di Cooperazione transfrontaliera fra Italia e Francia per il periodo di programmazione 2021/27.

"Il dibattito e il negoziato politico si sono conclusi - si legge in una nota - con la scelta definitiva delle nuove priorità tematiche sulle quali si concentreranno le risorse del nuovo Programma, ovvero "Un'Europa più intelligente" (OP1), "Un'Europa più verde" (OP2), "Un'Europa più sociale" (OP4) e "Un'Europa più vicina ai cittadini" (OP5)".