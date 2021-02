COVID, il punto in Valle d'Aosta

Con il via libera del Cts alla pratica dello sci nelle zone gialle la Valle d'Aosta può tornare a sperare. In attesa della decisione definitiva del governo sulla data effettiva di riapertura, le società che gestiscono i comprensori si organizzano; domani si terrà un vertice con il vice presidente della Regione Luigi Bertschy per definire le modalità di applicazione del protocollo varato dal Cts e decidere come partire. "Continuiamo a lavorare insieme alle altre regioni per riuscire ad ottenere la mobilità tra regioni per permettere un maggiore afflusso di sciatori in questi ultimi 40, 50 giorni della stagione", annuncia Bertschy. Sulla stessa lunghezza d'onda gli albergatori della regione. Il presidente Filippo Gérard saluta il parere del comitato tecnico come "un primo segnale di ottimismo", ma avverte: "Rimangono molte perplessità sul divieto di spostamento tra tra le regioni, che se rimane tale la decisione di oggi rischia di essere monca".

Nel frattempo, quanto ai dati relativi all'epidemia di Covid nella regione alpina, i nuovi positivi sono 11 su 84 persone sottoposte a tampone nelle ultime 24 ore e non si segnalano decessi. I casi di contagio scendono a 188. I positivi ricoverati nell'ospedale Parini di Aosta sono 22 (3 in terapia intensiva) e 5 nell'ospedale da campo allestito dall'esercito.