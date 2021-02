COVID, il punto in Valle d'Aosta

E' sceso sotto la soglia di 200 il numero degli attuali contagiati dal Covid in Valle d'Aosta. Per l'esattezza sono 189, 12 in meno di ieri. Nelle ultime 24 ore c'è stato anche un decesso, che porta a 406 il totale dei morti dall'inizio della pandemia (210 uomini e 196 donne, età media 83,5 anni).

Oggi sono stati rilevati 11 nuovi positivi e ci sono state 22 guarigioni. I pazienti ricoverati nell'ospedale regionale Umberto Parini di Aosta sono 20, di cui 3 in rianimazione, e nove quelli che si trovano nell'ospedale da campo allestito dall'esercito nelle periferia del capoluogo regionale.

Sul fronte dei vaccini monta la polemica per l'ipotesi di realizzare il centro vaccinale al Palaindoor. La petizione on line 'Salviamo lo sport, salviamo il palaindoor' (change.org), che si oppone alla decisione della Protezione civile regionale, ha raccolto centinaia di firme. "Perdere questa struttura per un tempo indeterminato (i lavori di ristrutturazione già programmati andrebbero a sommarsi ai tempi necessari per la campagna di vaccinazione) significherebbe privare i valdostani di un servizio essenziale", scrivono i promotori dell'iniziativa. Società sportive, atleti e genitori hanno deciso di scendere in piazza: il sit-in di protesta si terrà venerdì prossimo, alle 17, in piazza Chanoux, ad Aosta, ed è stato promosso da Gym Aosta, Atletica Calvesi, Disval, Fir, Uisp, Oasi Vertical e Tennis Club Aosta.

Da registrare anche la chiusura per 30 giorni di due bar a Pont-Saint-Martin. L'ordinanza è stata notificata dai carabinieri ai gestori del bar Bivio e del bar Lys. I provvedimenti sono scattati dopo che i militari hanno riscontrato reiterate violazioni alle disposizioni anti-Covid: si tratta dei primi del genere adottati in Valle d'Aosta e fanno seguito alle segnalazioni inviate dai carabinieri riguardanti le sanzioni per l'apertura in orari non consentiti e durante i cinque giorni in cui era già stata disposta la chiusura.