Covid: tre nuovi casi e un morto in Valle d'Aosta

Tre nuovi casi di positività e un decesso: è il bilancio delle ultime 24 ore dell'emergenza Covid-19 in Valle d'Aosta. Secondo quanto riportato dal bollettino della Regione Valle d'Aosta - sui dati diffusi dall'Usl - i contagiati attuali sono 229 (4 in meno di ieri) e i guariti sono sei. Il totale dei decessi sale a 405. I pazienti ricoverati nell'ospedale regionale Umberto Parini di Aosta sono 33, di cui 3 in rianimazione, e 8 quelli che si trovano nell'ospedale da campo allestito dall'esercito nelle periferia del capoluogo regionale.