COVID, il punto in Valle d'Aosta

Ultimata in settimana la campagna di richiami del vaccino anti Covid, in Valle d'Aosta dall'8 febbraio scatterà la vaccinazione degli ultra ottantenni. Così è stato aggiornato il calendario definito dall'Usl valdostana. "E' previsto l'arrivo di una quota di dosi oggi o domani - riferisce il direttore sanitario Maurizio Castelli - il che significa che riusciremo a finire tranquillamente i richiami delle prime dosi e potremo proseguire la vaccinazione degli ultra novantenni, poi, quando arriverà un'altra scatola, intorno all'8 di febbraio, essa potrà già essere destinata agli ultra ottantenni".

Nel frattempo Poste Italiane, attraverso il corriere Sda, ha consegnato ad Aosta una fornitura di vaccini Moderna che alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno trasportato dall'Istituto Superiore di Sanità di Roma al Reggimento Logistico Taurinense, Caserma Ceccarioni in corso Susa 189 a Rivoli. "Una volta presi in carico, i vaccini Moderna - si legge in una nota - hanno proseguito il loro viaggio per raggiungere le loro destinazioni finali compresa Aosta".

Nel frattempo continua a calare il numero di casi positivi nella regione alpina. L'ultimo bollettino parla di tre nuovi contagiati (su 23 persone sottoposte a tampone) e un decesso (una donna che porta il totale dei morti a 405 dall'inizio della pandemia). I casi positivi attuali sono 229 (4 in meno di ieri) e i guariti sono sei. I pazienti ricoverati nell'ospedale regionale Umberto Parini di Aosta sono 33, di cui tre in rianimazione, e 8 quelli che si trovano nell'ospedale da campo allestito dall'esercito nelle periferia del capoluogo regionale.