Approvato piano interventi cantieri forestali

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato il Piano degli interventi in amministrazione diretta dei cantieri forestali per il triennio 2021/2023. Sono previsti 350 interventi per ogni annualità, individuati sulla base delle esigenze espresse dai Comuni, dai Consorzi di miglioramento fondiario, dalle stazioni forestali e dalle strutture del Dipartimento risorse naturali.

"Sono lavori necessari - si legge in una nota - per garantire la cura e la valorizzazione del territorio regionale: manutenzione della rete sentieristica, sistemazioni idrauliche, attività sulle aree verdi, tutela delle aree protette e delle piante monumentali, conservazione della risorsa boschiva". Per l'esecuzione degli interventi programmati saranno assunti 375 lavoratori a tempo determinato, nel periodo da marzo a dicembre.

Un'altra novità di quest'anno è l'aumento da 130 a 140 delle giornate lavorative di ogni operaio.

"L'approvazione oggi del Piano dei lavori forestali rappresenta un passaggio atteso e importante - commenta l'Assessore Davide Sapinet - in quanto assicura quell'attenzione al territorio che nelle nostra regione deve rappresentare sempre una priorità".

Per la realizzazione degli interventi, l'impegno finanziario per il 2021 ammonta a 11 milioni 900 mila euro e la stessa cifra è già stata prenotata per gli anni 2022 e 2023. L'importo include anche l'impiego di 66 operai a tempo indeterminato di cui alla dotazione prevista e 39 impiegati forestali assunti con contratto degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestali, i costi per l'acquisto del materiale e delle attrezzature, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi e delle attrezzature per il funzionamento dei cantieri e dei magazzini.