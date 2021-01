Tradizioni: al via Fiera di Sant'Orso in edizione telematica

Si è aperta oggi alle 8 l'edizione telematica della Fiera di Sant'Orso, la millenaria kermesse dell'artigianato tipico di tradizione valdostano che quest'anno, a causa delle restrizioni sanitarie contro il coronavirus, si è trasformata in evento virtuale con una diretta streaming sul sito lasaintours.it e un percorso on line di visita con 100 espositori, di cui sono disponibili la biografia, le immagini delle opere principali e un video di presentazione.

Nella serata di oggi, inoltre, la festa della Veillà sarà sostituita, dalle 21 alle 24, da un concerto, sempre trasmesso sul sito, cui parteciperanno, tra gli altri, i Trouveur Valdoten, Philippe Milleret e Alberto Visconti. Previste anche alcune iniziative in presenza: in piazza Chanoux, degli artigiani realizzeranno dal vivo oggetti facendo rivivere in miniatura una 'Foire d'antan'. In collaborazione con la Confcommercio e con la Camera di commercio regionale, le vetrine dei negozi del centro storico della città espongono alcuni pezzi di artigianato realizzati per l'occasione.

Tradizioni: boom accessi sito Fiera Sant'Orso - Sta registrando un boom di accessi il sito della Fiera di Sant'Orso che propone un'edizione virtuale della tradizionale kermesse dedicata all'artigianato di tradizione valdostana. Secondo i dati forniti oggi dall'assessorato regionale alle attività produttive che organizza l'evento, dall'inizio della campagna promozionale sono stati 800 mila i contatti; 40 mila nella sola mattinata di oggi. La diretta streaming viene seguita in media da 13.500 spettatori in contemporanea.