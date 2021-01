Tradizioni: 10 mila utenti per sito Fiera Sant'Orso

Sono stati 10 mila gli utenti di oggi del sito internet lasaintours.it con cui la Regione Valle d'Aosta ha voluto far vivere, seppur in maniera virtuale, la Fiera di Sant'Orso. La pagina più visitata - secondo i dati forniti dall'assessorato regionale alle attività produttive che ha organizzato l'evento - è stata la Saint-Ours TV con il 37 per cento di share.

Il sito è stato visitato per il 70 per cento da mobile e per il 30 per cento da desktop, con contatti arrivati da diverse parti d'Italia, in particolare da Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta, e da paesi stranieri: Francia, Germania, Belgio e Stati uniti e Russia, Svizzera.

Per quanto riguarda i social media, su Facebook sono state totalizzate 380 mila visualizzazioni e 200 mila su Instagram, per un totale di quasi 600.000 contatti attivi, con più di 50.000 interazioni tra gli utenti.

Per la diretta tv, trasmessa su TVVallée nel pomeriggio sono stati raggiunti circa 15 mila telespettatori.

"Il commento a questi primi dati non può che essere positivo. I valdostani e gli appassionati di artigianato - dichiara l'assessore Luigi Bertschy - hanno apprezzato l'atelier e il lavoro degli artigiani in piazza Chanoux, il sito e gli appuntamenti in TV e sui social". Secondo l'assessore "il messaggio che si vuole lanciare con questa particolare edizione della Foire è un messaggio di presenza, di impegno, di lavoro e di speranza nel futuro".

Questa sera, dalle 21 alle 24, la Foire continuerà in streaming con la Veillà: verrà trasmesso il concerto di musiche tradizionali e attuali Lo bouque son-e, con i gruppi Estremia, Trouveur Valdotèn, Pitularita, Violons Volants, Erik Bionaz é le joueur de la Coumba, Philippe Milleret, Alberto Visconti e Livia Taruffi.

Domani proseguono gli appuntamenti con la Fiera in diretta streaming e tv dalle 9 alle ore 18.

Su Rai Tre, dalle 9.15 alle 10.20, la Struttura Programmi della Rai, sede regionale per la Valle d'Aosta, racconterà la Fiera di Sant'Orso on line nel suo spazio della domenica mattina.

In piazza Chanoux, sarà ancora presente l'atelier dove è stata riprodotta una Foire d'antan e nel quale alcuni artigiani realizzeranno dal vivo gli oggetti tradizionali.