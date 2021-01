Maltempo: riapre alle 17 strada Cervinia, stop isolamento

(ANSA) - AOSTA, 30 GEN - Dopo la valutazione positiva della commissione comunale valanghe, riaprirà alle 17 la strada regionale per Breuil-Cervinia, località valdostana in cui da giovedì sono rimaste isolate circa 600 persone per il rischio di caduta slavine. Anche nella zona del Gran Paradiso, sempre in Valle d'Aosta, la situazione si sta normalizzando, dopo i disagi causati dall'abbondante nevicata dei giorni scorsi. La strada regionale per la Valsavarenche è stata riaperta fino alla località Eaux Rousses; nella parte terminale fino a Pont sono in azione i mezzi spala neve. Riaperta anche la strada della Val di Rhemes. (ANSA).