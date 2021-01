Covid: un solo positivo in 24 ore in Valle d'Aosta

Un solo caso di positività nelle ultime 24 ore è stato diagnosticato in Valle d'Aosta su 74 persone sottoposte a tampone. E' quanto emerge dal bollettino di aggiornamento dell'epidemia diffuso nel pomeriggio. Un decesso viene segnalato, si tratta di una donna di 91 anni che era ricoverata in ospedale. I guariti sono 5 e gli attualmente positivi 248. I pazienti ricoverati nell'ospedale regionale Umberto Parini di Aosta sono 27, di cui 4 in rianimazione, e 8 quelli che si trovano nell'ospedale da campo allestito dall'esercito nelle periferia del capoluogo regionale.