Covid: Lavevaz, agire insieme per andare verso 'zona bianca'

"I dati ci dicono che la direzione è giusta, e che dobbiamo mantenere alta l'attenzione: i numeri della Valle d'Aosta possono continuare a migliorare, se tutti agiremo insieme con responsabilità, per andare verso quella "zona bianca" che ci permetta finalmente di recuperare ampi spazi di normalità". Così oggi il presidente della Regione Valle d'Aosta Erik Lavevaz, interviene sul ritorno in zona gialla, a partire da lunedì prossimo.

"Questo risultato è conseguenza degli sforzi e dei sacrifici fatti da tutti i valdostani - commenta in una nota - in un momento che negli scorsi anni era segnato dalla presenza di folle di turisti e visitatori e che invece ci vede ancora costretti al distanziamento".

Il Presidente della Regione emetterà domani "un'ordinanza che accompagnerà il passaggio di colore ribadendo le misure già messe in atto per il territorio regionale in zona gialla".