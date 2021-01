Covid: Lavevaz (Vda), zona gialla ci dà respiro

"Gli sforzi e i sacrifici che tutti stiamo facendo portano dei frutti: siamo lontani dall'essere fuori dall'emergenza, ma l'alleggerimento del quadro sanitario ci dà respiro e ci consente di guardare con maggiore fiducia alle prossime settimane, quando inizierà la campagna vaccinale di massa". Così Erik Lavevaz, presidente della Regione Valle d'Aosta, commenta il passaggio in zona gialla. "Dobbiamo continuare a tenere alta l'attenzione, - prosegue - agendo tutti insieme per non vanificare i risultati raggiunti e porre le basi della ripartenza".