COVID, il punto in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 29 GEN - Il Covid-19 in Valle d'Aosta ha fatto impennare del 16,7% il numero di denunce di infortuni sul lavoro nel 2020. E' l'incremento più significato tra le regioni italiane, seguono il Piemonte (+2,9%) e la provincia di Trento (+0,9%).

Su un totale di 1.673 casi, quelli legati al coronavirus sono stati 695, tutti gli altri sono 978. Nel 2019 le denunce erano state 1.434.

Con una crescita dell'85,6%, la regione alpina spicca anche per l'aumento nell'ultimo trimestre del 2020, davanti a Campania (+56,8%) e Piemonte (+43,6%). "Dal marzo 2020 l'economia in certi settori si è proprio fermata. Inoltre con lo smart working sono diminuiti anche gli infortuni in itinere", spiega Giuseppe Villani, direttore della sede regionale di Aosta dell'Inail.

Sul fronte dei dati epidemiologici, sono 8 i nuovi positivi al Covid-19 su 55 persone sottoposte a tampone nelle ultime 24.

Nessun decesso è stato registrato. Il totale dei contagiati scende a 253 (10 in meno di ieri), mentre i guariti sono 18. I pazienti ricoverati nell'ospedale Parini di Aosta sono 27 (4 in terapia intensiva) e 9 nell'ospedale da campo dell'esercito.

