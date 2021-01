Colletta alimentare, raccolti 27.000 chili prodotti in Vda

Tempo di bilanci per la Colletta Alimentare che si è svolta dal 21 novembre al 10 dicembre scorsi: in Valle d'Aosta sono stati donati 8.500 chili di beni dai negozi dove è stata possibile la raccolta diretta, 5.500 chili provengono dalle donazioni in denaro, 10.000 chili grazie alle Card e alla Fondazione Banco Alimentare di Milano, 3.300 chili da aziende, associazioni e privati, per un totale di 27,3 tonnellate equivalenti a circa 55.000 pasti.

In Valle d'Aosta le persone attualmente aiutate sono circa 3.000. "Dire grazie è il minimo - commenta Gioia Brunod, presidente del Banco Alimentare per la Valle d'Aosta che ha promosso la Colletta - perché siamo veramente commossi dalla risposta della nostra gente, le tantissime donazioni in denaro, anche di 5 euro, ci testimoniano principalmente due cose: primo che il cuore dell'uomo è fatto per condividere ed inoltre che la nostra attività è stata riconosciuta importante e meritevole di fiducia".