Valanga a monte di Morgex, soffio raggiunge strada statale

Ha raggiunto la strada statale 26 il soffio della valanga che si è staccata nel pomeriggio a monte della frazione Dialley, nel comune di Morgex.

Stamane su indicazione della commissione valanghe, spiega il sindaco, Federico Barzagli, "era stata chiusa la strada Feysoulles, a monte della statale. La massa invece ha investito la strada di collegamento tra le due frazioni, Lavancher, e Dailley, "che nella stagione invernale viene chiusa da novembre in avanti".

"Siamo sul posto - aggiunge il primo cittadino - a fare le verifiche. Per fortuna non ci sono problemi particolari: un danno alla guaina di un tetto a Lavancher e un tronco su un'auto parcheggiata".

Un'altra valanga si è staccata nell'alta Valsavarenche, nella zona di Eaux Rousses, dove il sindaco, Giuseppe Dupont, ha disposto il divieto di transito fino a Pont.