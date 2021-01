Violenza a disabili in casa accoglienza, condannati gestori

Il gup di Aosta, Luca Fadda, ha condannato, per maltrattamenti e violenza sessuale, i responsabili della Casa famiglia Betania di Aosta. Si tratta di Giorgio Diémoz, 73 anni di Aosta, condannato a 4 anni e 4 mesi (maltrattamenti e violenza sessuale) e di Lucia Vigna, 60 anni di Aosta, (due anni - pena sospesa) solo per il reato di maltrattamenti.

I due imputati, che gestiscono la struttura privata che accoglie persone disabili, erano accusati di aver picchiato sei dei loro ospiti. Gli episodi contestati si sono verificati tra il 2015 e il 2017. Secondo l'accusa, sostenuta in aula dal pm Manlio D'Ambrosi, i due in più occasioni avrebbero maltrattato i giovani ospiti, tutti maggiorenni e con gravi disabilità. A Giorgio Diémoz è stato anche contestato un episodio di abuso sessuale. Dalle indagini, iniziate nel 2019 dopo la denuncia da parte di alcuni familiari e condotte dall'aliquota di polizia giudiziaria, erano emersi i maltrattamenti. Durante il processo, che si è svolto con rito abbreviato, gli imputati hanno sempre respinto tutte le accuse e hanno poi annunciato il ricorso in appello.