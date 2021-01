Scomparsa a Courmayeur ragazzina di 13 anni, ricerche

Sono in corso le ricerche in Valle d'Aosta di una ragazzina di 13 anni, scomparsa nel pomeriggio di oggi a Courmayeur. L'allarme è stato dato dal padre che, al termine dell'orario scolastico, non l'ha vista rientrare a casa.

Dopo le verifiche effettuate nella scuola media della località del Monte Bianco si è appurato che l'adolescente oggi non è andata a scuola. Non ha con sé il cellulare che è stato lasciato a casa.