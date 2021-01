Covid: solo due nuovi positivi in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 26 GEN - Confermano una frenata della diffusione del coronavirus in Valle d'Aosta gli ultimi dati diffusi dal bollettino regionale che segnalano solo due nuovi positivi nelle ultime 24 ore (su 103 persone sottoposte a tampone) e nessun decesso. I casi totali di contagio scendono a 282 (25 in meno di ieri) con 27 nuovi guariti. I ricoverati sono ora 44 (4 in terapia intensiva), di cui 38 nell'ospedale Parini di Aosta e 6 nell'ospedale da campo dell'esercito. (ANSA).