Covid: in Valle d'Aosta contagiato quasi 5% popolazione

Con 6.121 casi positivi ogni 100.000 abitanti (in totale sono 7.682 dall'inizio della pandemia) la Valle d'Aosta è la terza regione in Italia per incidenza cumulativa da Covid-19. La percentuale di contagiati dall'inizio della pandemia sale al 4,9%. E' quanto emerge dal Report settimanale delle Regioni a cura della Cabina di Regia. In una situazione peggiore ci sono solo la provincia di Bolzano (6.384) e il Veneto (6.132). Nell'ultima settimana l'incidenza dei casi positivi (89,2 ogni 100.000 abitanti) è stata invece una delle più basse a livello nazionale, meglio solo Toscana e Sardegna.

Il report segnala anche un'allerta relativa alla resilienza dei servizi sanitari territoriali (capacità di testare tempestivamente tutti i casi sospetti). L'indice Rt è in discesa ed è 1.12.