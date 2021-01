Regione: Timpano (Pd), in maggioranza confronto franco

(ANSA) - AOSTA, 22 GEN - Quello di ieri, tra le forze politiche della maggioranza regionale, è stato un "un momento di dialogo anche franco, come ci sta: ci siamo raccontati delle cose che sono successe, delle priorità che ci sono, c'erano anche molti assessori, e abbiamo valutato l'opportunità di continuare a incontrarci anche come forze politiche: rifaremo un'altra riunione tra un paio di settimane". Così la segretaria del Pd della Valle d'Aosta, Sara Timpano.

"Avevamo bisogno di un confronto perché la questione del Covid ha un po' complicato tutto, anche nella comunicazione", spiega ancora Timpano, precisando che nel vertice di ieri "non sono emersi nuovi punti su cui abbiamo divergenze". (ANSA).