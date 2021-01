Furti: abbraccia e deruba anziano, denunciata

Con il pretesto di abbracciare un anziano di 88 anni, gli ha sottratto dalla tasca il portafogli dopo averlo distratto. Con questa accusa una donna di 40 anni originaria della Romania (E.Z.) è stata identificata e denunciata da carabinieri per furto aggravato. I fatti risalgono all'inizio di gennaio e sono avvenuti a Morgex.

I militari della locale stazione hanno ricostruito l'arrivo della donna in auto fin dalla bassa Valle, grazie ad alcune telecamere comunali. La sua presenza è stata "documentata sino a Courmayeur passando per Morgex esattamente nell'ora in cui la vittima aveva denunciato di essere stato derubato", fanno sapere i carabinieri. Inoltre "la puntuale e precisa descrizione fisica ed altri chiari elementi recuperati da alcuni comandi dell'Arma in Lombardia e, in particolare, nel bresciano, consentivano l'identificazione senza ombra di dubbio dell'autore del reato", persona già nota ai carabinieri essendo una "serial nella specifica tecnica". Il portafogli, da cui erano stati preso il denaro contante (circa 50 euro) era stato recuperato durante le ricerche sul territorio.