Ferrovie: Minelli, riapertura P.S.Didier passo fondamentale

"La riapertura della tratta Aosta-Pré-Saint-Didier potrebbe essere un passo fondamentale per dare un servizio importante all'Alta Valle e per poi proseguire nell'ambizioso progetto di arrivare con i binari fino a Courmayeur e alla partenza dello Skyway, ai piedi del Monte Bianco". E' quanto dichiara l'assessora regionale ai trasporti Chiara Minelli dopo un sopralluogo sulla tratta ferroviaria svoltosi oggi con i tecnici di Rfi.

Nell'incontro che ha fatto seguito al sopralluogo, i "dirigenti Rfi hanno illustrato lo stato della progettazione e della programmazione degli interventi necessari alla riattivazione della linea", riferisce la nota regionale. "E' stato inoltre condiviso - prosegue - l'impegno a verificare quali possano essere le condizioni tecnico-economiche per una riapertura parziale della linea".