Regione: iniziata verifica maggioranza, acceso confronto

Con un confronto serrato e a volte acceso è iniziata la verifica all'interno della maggioranza che guida la regione Valle d'Aosta. La discussione tra Autonomisti e Progressisti è durata due ore e mezza e si è conclusa alle 20,15. Al tavolo una ventina di delegati, tra rappresentanti politici ed eletti di Union valdotaine, Alliance valdotaine, Stella alpina, Vda Unie, Partito democratico e Rete civica. Al centro della riunione, in particolare, le difficoltà di rapporti e di metodo tra l'area autonomista e la componente di Rete civica. Si è anche parlato - secondo quanto si è appreso - di rivedere alcune priorità del programma di Governo in virtù dell'evoluzione dell'emergenza Covid-19. Alla fine è stato deciso di aggiornare il confronto ad inizio febbraio per avere il tempo di discutere e approfondire i temi.