Covid: Lavevaz (Vda), differenza fatturato per ristori sci

"Insieme alle altre regioni dell'arco alpino abbiamo condiviso una proposta che mette in luce la specificità della situazione del settore dello sci: ancora una volta bisogna sottolineare la complessità dell'indotto del turismo della neve, che vede un anno completamente compromesso. È indispensabile che il riferimento sia la differenza di fatturato tra la scorsa stagione invernale e quella attuale". Così il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, commenta la proposta avanzata dalle Regioni in merito ai ristori per il settore del turismo invernale sulla neve.