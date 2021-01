Covid: 400 i morti in Valle d'Aosta da inizio pandemia

Ha raggiunto quota 400 il numero di morti in Valle d'Aosta a causa del Covid-19. Nelle ultime 24 ore c'è stato un decesso. I nuovi casi positivi sono 17, le guarigioni 34. Il totale dei contagiati attuali scende a 341. E' quanto riportato nel bollettino della Regione Valle d'Aosta in base ai dati forniti dall'Usl. I pazienti ricoverati sono 42 (36 all'Ospedale Parini e 6 all'Ospedale da campo) di cui due in terapia intensiva.