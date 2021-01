Tradizioni: Amis batailles reines confermano concorso 2021

"È evidente che l'attuale situazione sanitaria non si risolverà a breve. È dunque necessario provare a convivere con l'attuale nuova normalità, nella speranza di tornare, con consapevolezza, a gioire di momenti di serenità e convivialità che da sempre contraddistinguono il mondo delle Batailles. Per questo motivo, l'Association Amis Batailles de Reines ha intenzione di organizzare, dopo quasi un intero anno di stop, il 63esimo Concours Régionale". Lo dichiara il Presidente dell'associazione, Roberto Bonin, al termine dell'Assemblea.

Per l'avvio della stagione dei Combats 2021 - è spiegato in una nota - si prevede di redigere un Protocollo d'intesa con l'Amministrazione regionale e con la Questura, "al fine di garantire la massima sicurezza sanitaria sia per gli allevatori, sia per gli organizzatori: sono al momento al vaglio una serie di ipotesi, come ad esempio la limitazione al numero di allevatori e accompagnatori per bovina partecipante, la presenza o meno di spettatori evidentemente condizionata da quanto previsto dai Dpcm che saranno in vigore, e altro ancora".