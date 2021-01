Sociale: Fondazione comunitaria, 1 mln per contrasto povertà

Nel 2021 la Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta avrà a disposizione un milione e 139.000 euro per azioni di contrasto alla povertà. Le risorse - come spiegato da Patrik Vesan, segretario generale della Fondazione - provengono da fondi ministeriali (864.000) e da donazioni del Consiglio Valle (275.000).

Nel 2020 la Fondazione ha investito quasi 300.000 euro per combattere: la povertà alimentare (40.000 euro), in collaborazione con Emporio solidale e Slow food; la povertà economica (130.000 euro) in collaborazione con la Caritas e il Celva; la povertà educativa relazionale (122.000 euro) con attività di sostegno a bambini, famiglie e disabili.

"Ci siamo concentrati - ha spiegato Pietro Passerin d'Entreves, presidente della Fondazione comunitaria - sulle povertà emergenti sostenendo anche la filiera di produttori territoriali. Se il 2020 è stato un anno positivo per le risposte che siamo riusciti a dare nell'emergenza, il 2021 lo sarà ancora di più". A tal proposito Vesan sottolinea: "Abbiamo confermato il nostro ruolo chiave nel terzo settore. Ora occorre evitare una frammentazione eccessiva della progettualità e delle risorse, oltre a continuare a promuovere e raccogliere donazioni di privati".