Salvini, per Uv-Sinistra-M5s più di autonomia conta poltrona

"Sia ad Aosta che a Roma, per Union, Sinistra e grillini più dell'Autonomia conta la poltrona.

Vergogna! Per noi Autonomia e vita in montagna sono sacre e non si svendono". E' quanto dichiara il leader della Lega Matteo Salvini, aggiungendo che "ieri il premier Conte non ha mai citato la Valle d'Aosta ma ha comunque incassato la fiducia del gruppo per le Autonomie".