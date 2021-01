Regione: Pour Autonomie,su quali temi si tratta con Governo?

"Prendendo atto del voto di fiducia che il senatore Lanièce ha dato al governo Conte", Pour l'Autonomie chiede che "vengano esplicitati i temi che il Senatore ha trattato con il Governo". "Al momento di ufficiale abbiamo solamente il ritiro dell'impugnativa del Governo sulla legge regionale 11/2020 - si legge in una nota - mentre sarebbe stato utile sollevare anche l'impugnativa dei 10 articoli della legge regionale 8/2020, la quale disponeva il conferimento di importanti risorse soprattutto al settore sanitario duramente colpito in questo momento storico. Davvero troppo poco per giustificare la fiducia ad un Governo che si è dimostrato distante e poco attento alle istanze della montagna, delle Autonomie e della Valle d'Aosta".

Secondo Pour l'Autonomie "gli argomenti cardini per la nostra Regione e da trattare con i vari Ministeri sono molti, tra cui sicuramente quello della Cva e la problematica degli impianti di risalita, che hanno bisogno di sostegno e di essere esclusi dall'applicazione della Legge Madia". "Vi è inoltre la questione dei ristori per tutti gli operatori del settore turistico che sono in grave difficoltà in questo periodo - si conclude la nota - e la questione dei prezzi dell'Autostrada che rendono poco competitivo il nostro territorio, la questione dei Tunnel con i lavori necessari al Grand San Bernardo e al Traforo".