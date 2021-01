Parchi: 3,6 milioni da ministero al Gran Paradiso

Ammonta a 3,6 milioni di euro il contributo ottenuto dall'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso nell'ambito del bando promosso dal Ministero dell'Ambiente "Parchi per il clima", finalizzato alla mitigazione e all'adattamento dei cambiamenti climatici.

Oltre ad interventi su servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile, la novità del bando riguardava la possibilità di prevedere interventi di efficientamento energetico anche dei Comuni dell'area protetta, con priorità agli edifici scolastici: i Comuni di Aymavilles, Cogne, Ceresole Reale, Locana, Ronco Canavese e Valprato Soana hanno ottenuto 2,6 milioni di euro per lavori sulle scuole del territorio e gli edifici comunali.

Sono state finanziate anche la riqualificazione di un bacino naturale di alta quota - allo scopo di aumentarne la qualità ecologica e la resilienza ai cambi climatici - nel comune di Valsavarenche, e misure di adattamento al cambiamento climatico e di miglioramento strutturale di boschi di latifoglie nel comune di Noasca. Previsto infine l'acquisto di automezzi ibridi/elettrici per i Comuni di Introd, Ribordone e per l'area del Nivolet.

"Si tratta di un finanziamento rilevante - sottolinea il Presidente del Parco, Italo Cerise - che consentirà di completare le azioni avviate con il bando dello scorso anno relativamente alla mobilità sostenibile e di avviarne di nuove sempre nella logica della sostenibilità ambientale".