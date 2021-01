Governo: Lavevaz (Vda), ora costruire dialogo

"Speriamo che l'annuncio del Ministro Boccia possa essere il primo passo di una collaborazione fattiva: dobbiamo costruire un dialogo che l'impugnativa aveva complicato". Così il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz commenta l'impegno del Governo a ritirare l'impugnativa difronte alla Corte costituzionale riguardante la legge valdostana sulle aperture.

"Dal nostro punto di vista, ribadiamo che le iniziative valdostane non sono mai state provocatorie, - aggiunge Lavevaz - ma costruite sulla necessità di adeguare la gestione dell'emergenza alla specificità del nostro territorio mantenendo la centralità delle indicazioni dei sanitari".

"Lavoriamo in stretto contatto con il senatore Lanièce: i temi su cui il confronto con lo Stato è necessario sono molti", spiega il presidente della Valle d'Aosta Erik Lavevaz. "Parliamo ad esempio - prosegue - delle norme di attuazione riguardo a Cva e agli impianti di risalita, ma anche dei rapporti economici Stato-Regione". Secondo il presidente della Valle d'Aosta "una crisi politica in questo momento non è un segno di responsabilità. Questo non vuol dire che si deve continuare a ogni costo: ma è fondamentale che a ogni livello si lavori insieme per guardare oltre la crisi che stiamo vivendo".